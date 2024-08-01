Ребенок смог дозвониться маме из-под завала после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

А вот девочку тщетно зовут близкие возле разрушенного дома

В результате взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда в одном из домов по улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Из-под завалов пока сумели достать трех детей и взрослых. Один из ребят смог дозвониться матери и сообщить, что ему зажало ногу, передает телеграм-канал Baza.

Также в Сети появилось видео, на котором слышны душераздирающие крики: "Аня, Аня, Анечка!". Предварительно, ищут маленькую девочку, которая может находиться под завалами рухнувшей пятиэтажки, сообщает телеграм-канал SHOT.

А еще стало известно, что в момент взрыва мужчина вылетел с пятого этажа. Он стоял у окна, когда произошел хлопок. "МК" уточняет со ссылкой на Mash, что у него множественные травмы: головы, таза и грудной клетки.

Пока же погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле нет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

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