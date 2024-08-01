Подоляк объяснил "туман войны" в вопросе появления F-16 у ВСУ

СМИ утверждают, что самолеты уже замечены в украинском небе

Украина не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16 в распоряжение своей армии. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам чиновника, "для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно". Подоляк отметил, что в вопросе о поставках F-16 "туман войны" будет "очень кстати".

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, но и не опроверг факт передачи истребителей американского производства ВСУ, предложив адресовать подобные вопросы Киеву, сообщает ТАСС.

Ранее первые кадры F-16, которые якобы уже находятся на Украине, появились в соцсетях. Западная пресса сопровождает фотографии из интернета громкими заголовками о первых боевых вылетах ВСУ на новых машинах. При этом The Time пишет, что самолеты прибыли из Нидерландов и их немного – всего шесть, хотя обещали 80.

Источники между тем утверждают, что истребители F-16, которые передадут Украине страны Запада, оснастят современными ракетами. Вооружение для самолетов класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X согласились поставить Соединенные Штаты.

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