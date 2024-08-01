Матвиенко допустила появление нового федерального округа в России

В него могут включить новые российские регионы

Российские власти не исключают возможность создания нового федерального округа в составе Донбасса, Новороссии и Крыма. Такое заявление сделала в четверг, 1 августа, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик напомнила, что в компетенцию верхней палаты парламента не входит решение вопросов государственного устройства, устройства органов государственной власти — это прерогатива президента.

Однако Матвиенко признала, что создание нового федерального округа действительно обсуждается в СМИ и в экспертном сообществе, а потому отметила, что "такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления".

При этом приоритетом в настоящее время спикер Совфеда назвала необходимость "добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах", сообщает "Интерфакс".

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что новый федеральный округ будет создан в России в ближайшее время — в него, по информации политика, включат четыре новых российских региона и Крым. Но официального подтверждения эти сведения не получали.

Прежде уже высказывались предположения о том, что с включением в состав России новых регионов в стране может появиться Крымский федеральный округ, а экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина назначат в нем представителем главы государства. Однако до начала предметной официальной работы в этом направлении дело пока не дошло.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram