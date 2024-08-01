В Москве микроавтобус сбил женщину и влетел в магазин

Пострадавшую увезли в больницу

Микроавтобус въехал в супермаркет на севере Москвы.

ДТП произошло в проезде Русанова в районе Свиблово. Белый микроавтобус Mitsubishi сбил женщину-пешехода, влетел в стеклянные двери супермаркета "Магнит", расположенного в пристройке на первом этаже жилой многоэтажки.

61-летнюю пострадавшую доставили в больницу с различными травмами, сообщило агентство "Москва".

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

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