Источники утверждают, что обмен будет четырехсторонним

Российские власти не станут давать комментарии по теме обмена заключенными с Соединенными Штатами и другими государствами. Об этом в четверг, 1 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля, который и прежде не раз указывал на чувствительность данного вопроса, отметил, что по-прежнему не располагает какими-либо комментариями, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил обмен американца Эвана Гершковича, поскольку "это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России". При этом президент отказался согласиться с тезисом о том, что осужденный за шпионаж Гершкович — "просто журналист".

Вашингтон между тем заявляет о приверженности к обсуждению с Москвой темы обмена заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения из заключения в России принял участие в боях на Украине со стороны ВСУ.

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