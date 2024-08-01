ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль обошел молчанием тему масштабного обмена заключенными

13:13
  • четверг
  • 01 августа 2024

Источники утверждают, что обмен будет четырехсторонним

Российские власти не станут давать комментарии по теме обмена заключенными с Соединенными Штатами и другими государствами. Об этом в четверг, 1 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Источники анонсировали масштабный обмен заключенными с участием России

Спикер Кремля, который и прежде не раз указывал на чувствительность данного вопроса, отметил, что по-прежнему не располагает какими-либо комментариями, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил обмен американца Эвана Гершковича, поскольку "это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России". При этом президент отказался согласиться с тезисом о том, что осужденный за шпионаж Гершкович — "просто журналист".

Вашингтон между тем заявляет о приверженности к обсуждению с Москвой темы обмена заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения из заключения в России принял участие в боях на Украине со стороны ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.