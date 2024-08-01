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Песков объяснил, что будет после передачи F-16 Украине

13:33
  • четверг
  • 01 августа 2024

Истребители, по неподтвержденным данным, уже переданы ВСУ

Российская сторона пока не видела официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 американского производства на Украину. Об этом заявил в четверг, 1 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украина получила самолеты F-16. Что известно

Как отметил спикер Кремля, комментируя публикации западных журналистов о якобы появлении F-16 в небе над Украиной, "вряд ли это стало известно, это пока источники, никаких заявлений на этот счет не было".

При этом Песков подчеркнул, что никакие вооружения и боевая техника не помогут киевскому режиму переломить ситуацию на фронте в свою пользу, поскольку "здесь нет "волшебной таблетки", здесь нет никакой панацеи".

По словам политика, "появятся эти самолеты — постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", сообщает ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в вопросе о поставках F-16 "туман войны" будет "очень кстати", а потому киевский режим не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16 в распоряжение своей армии.

Между тем источники в Министерстве национальной обороны Польши рассказали, что Варшава не собиралась передавать Украине свои истребители F-16, об этом не было и речи. Польша, по их данным, намеревалась лишь сопровождать поставки боевых самолетов от других союзников.

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