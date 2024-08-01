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Еще одного ребенка спасли из-под завалов в Нижнем Тагиле

12:55
  • четверг
  • 01 августа 2024

Девочку достали живой

Девочка спасена из-под завалов частичного обрушившегося дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести
После взрыва рухнула стена: видео с места обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, разбор конструкций продолжается. Из обрушившегося дома эвакуировано 70 человек. К настоящему времени известно о восьми пострадавших, в их числе — пятеро взрослых и трое детей.

Все, кто хочет помочь пострадавшим в этой трагедии, могут прийти на пункты сбора помощи, организованные на нескольких улицах Нижнего Тагила, рассказал Пинаев. По всем вопросам обрушения части дома организована круглосуточная горячая линия.

Для жителей обрушившегося дома открыли временный пункт размещения в городской гостинице. По-прежнему на территории Дзержинского района действует режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Коммунальщики утверждают, что плановое техобслуживание газового оборудования в доме проводилось в июне 2024 года.

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Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
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