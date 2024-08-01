Еще одного ребенка спасли из-под завалов в Нижнем Тагиле

Девочку достали живой

Девочка спасена из-под завалов частичного обрушившегося дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, разбор конструкций продолжается. Из обрушившегося дома эвакуировано 70 человек. К настоящему времени известно о восьми пострадавших, в их числе — пятеро взрослых и трое детей.

Все, кто хочет помочь пострадавшим в этой трагедии, могут прийти на пункты сбора помощи, организованные на нескольких улицах Нижнего Тагила, рассказал Пинаев. По всем вопросам обрушения части дома организована круглосуточная горячая линия.

Для жителей обрушившегося дома открыли временный пункт размещения в городской гостинице. По-прежнему на территории Дзержинского района действует режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Коммунальщики утверждают, что плановое техобслуживание газового оборудования в доме проводилось в июне 2024 года.

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