Обрушение двух подъездов в Нижнем Тагиле. Все последние новости

Число пострадавших увеличилось до десяти

Восемь человек находятся под завалами дома в Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Два подъезда пятиэтажки обрушились после взрыва газа. Число пострадавших увеличилось до десяти, половина из них - дети. Двое жильцов - в тяжелом состоянии. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. На месте работают спасатели.

Первые секунды после взрыва. В воздухе висит плотная завеса из бетонной пыли. В соседних домах выбиты стекла в окнах. Местные жители еще не поняли, что произошло, и медленно подходят к месту ЧП. Слышны крики пострадавших и просьбы о помощи.

Одному мужчине, можно сказать, повезло. Соседи рассказали, что он жил на пятом этаже и в момент взрыва стоял у окна. Хоть и оказался ранен, но обломками не завалило.

К месту ЧП были направлены все свободные машины спасателей и скорой помощи. Взрывом разрушена часть пролета первого подъезда - устояли только две крайние секции. А также часть второго. Существовала реальная угроза дальнейшего обрушения, поэтому спасатели эвакуировали людей из уцелевших квартир по пожарным лестницам. Периодически на несколько минут прекращали все работы, чтобы попытаться услышать под завалами крики о помощи.

Спасатели и местные власти устанавливают, сколько людей в момент взрыва могли находиться в квартирах. Завалы разбирают фактически руками. Лишь большие обломки железобетонных панелей поднимают кранами.

"Я посмотрел в окно из дома. Увидел, что дом обвалился. Я побежал сюда, потому что знал, что здесь родственники мои живут. Маму достали с грудным ребенком, а сестру двоюродную еще не достали, потому что она где-то под завалами, говорят. Бабушка до нее дозвонилась, и она сказала, что она под завалами где-то", - говорит очевидец.

Этот дом на Сибирской улице Нижнего Тагила - 1971 года постройки. Панельный. Пять этажей. Согласно открытым данным, износ строения - 40 процентов. Ближайший ремонт был назначен на 2032 год. В газовой компании уже отчитались, что по их части все якобы было в порядке.

Всю информацию о проведенных работах проверит прокуратура и Следственный комитет. Взрыв бытового газ - основная версия произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности". Для жителей уцелевших квартир открыты пункты временного размещения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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