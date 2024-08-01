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Собянин объявил о начале строительства нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

15:05
  • четверг
  • 01 августа 2024

Технологии применяются самые современные

Юбилей сегодня отмечает ВДНХ. Выставке исполнилось 85. В последние годы идёт активное возрождение комплекса. Реставрируют старые павильоны, открывают новые музеи и аттракционы. А сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству ещё одного важного объекта.

Своё 85-летие ВДНХ встречает большой стройкой. Скоро здесь появится новый огромный павильон площадью 240 тысяч квадратных метров.

"Это будет огромный концертно-выставочный комплекс, здесь будут проходить все самые лучшие выставки России, и для нас честь открыть всесоюзную стройку такого масштаба. Этот архитектурный ансамбль – это связь нашего прошлого и нашего будущего", - рассказал Андрей Сазонов, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Новый 69-й павильон вместе с расположенными рядом 75-м – в нём проходила международная выставка-форум "Россия" - и 70-м – "монреальским", который в 60-е успел попутешествовать по Франции и вернуться в Москву – образуют ультрасовременный конгрессно-выставочный комплекс ЭКСПО.

"Технологии применяются самые современные, где совмещается и монолитное строительство, и скважины глубокого заложения, сваи буросекущие. Индустриальное строительство – когда московская промышленность будет поставлять сюда, чтобы уложиться в те сроки, которые поставил нам Сергей Семёнович Собянин", - рассказал Алексей Добашин, генеральный директор компании-подрядчика.

Старые павильоны реставрируют, новый строят с нуля. Вместе они образуют не только единый архитектурный ансамбль, но и один из крупнейших в стране комплексов под выставки и форумы. Здесь обустроят 5 бесколонных пролётных зала, один - для проведения конгрессов и концертов – на 2,5 тысячи мест, 20 –вместимостью от 20 до 500 человек, рестораны, кафе, зоны отдыха и переговорные и многое другое. Возвести комплекс столичные власти планируют через два года. А сегодня дал старт стройке и заложил капсулу в фундамент нового павильона мэр Москвы Сергей Собянин.

Возрождение ВДНХ стало одним из самых масштабных и ярких проектов столичных властей. За 10 лет отреставрировали почти 40 исторических памятников, обустроили парковые и прогулочные зоны. Сейчас здесь сразу 25 музеев: центр "Космонавтика и авиация", выставка "Россия – моя история", музей славянской письменности и многое другое. Постоянно проходят бесплатные образовательные программы, экскурсии и многое другое. За год ВДНХ посещают больше 30 млн человек.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Строительство нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Строительство нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Строительство нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Строительство нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Сергей Собянин закладывает капсулу на строительстве комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
Сергей Собянин закладывает капсулу на строительстве комплекса "ВДНХ ЭКСПО"
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