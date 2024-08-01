Интерактивная экспозиция "Московский транспорт 2030" открылась в "Манеже"

Вход свободный

В самом центре Москвы на Манежной площади обосновались новейшие образцы транспорта, которые используются в столице. Электробусы, "Иволга" последней версии 4.0 и вагон метро серии "Москва-2024". Составы открывают уличную часть масштабной выставки "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030". Экспозиция интерактивная, а значит, можно все - даже зайти в кабину управления.

Дизайн для новейших составов метро выбрали посетители выставки в прошлом году. Победило оформление в коричневых тонах со вставками под дерево. Сиденья стали более широкими и удобными, а самое главное - практичными. Слоты для зарядки гаджетов "переехали" на поручни, а мониторы - на потолок.

На выставке Москва в трех измерениях. Есть не такое далекое, но уже забытое прошлое. Всего 13 лет назад в Москве можно было увидеть унылые дворы, заставленные машинами. Остановки были обклеены рекламой, рядом шла бойкая торговля. На пути к метро тоже были вечные ларьки, а на кассе могли ответить примерно так: "А у меня нет сдачи! Вот где ее возьму?". На этом контрасте заметно, насколько город и транспорт преобразились. В интерактивной зоне - транспортные новинки, которые можно встретить на дорогах уже сейчас. Например, патрульный электромобиль на базе "Москвича" с радарами, лидарами и камерами на крыше.

А еще здесь можно управлять всеми видами городского транспорта на специальных симуляторах - почувствовать себя машинистом, капитаном речного трамвайчика и даже водителем беспилотного трамвая. Здесь же и мега-проект - высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет две столицы. Добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за 2 часа 15 минут - на выставке уже можно проехать новым маршрутом. Пока виртуально.

С помощью искусственного интеллекта посетители выставки смогут разработать собственный дизайн станции метро и сразу побывать на ней. А еще увидеть станцию будущего - полностью цифровую. С турникетами без привычных створок.

Всего на выставке - более 20 площадок на девяти тысячах квадратных метров. Всех посетителей приглашают с детьми - для них создана отдельная большая зона.

"В прошлом году выставку посетило 250 тысяч посетителей, в этом году рассчитываем, что будет не меньше. Ждем в гости, приходите", - говорит заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Вход на выставку свободный. Познакомиться с транспортными технологиями будущего можно будет до 8 сентября.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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