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Интерактивная экспозиция "Московский транспорт 2030" открылась в "Манеже"

15:07
  • четверг
  • 01 августа 2024

Вход свободный

В самом центре Москвы на Манежной площади обосновались новейшие образцы транспорта, которые используются в столице. Электробусы, "Иволга" последней версии 4.0 и вагон метро серии "Москва-2024". Составы открывают уличную часть масштабной выставки "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030". Экспозиция интерактивная, а значит, можно все - даже зайти в кабину управления.

Дизайн для новейших составов метро выбрали посетители выставки в прошлом году. Победило оформление в коричневых тонах со вставками под дерево. Сиденья стали более широкими и удобными, а самое главное - практичными. Слоты для зарядки гаджетов "переехали" на поручни, а мониторы - на потолок.

На выставке Москва в трех измерениях. Есть не такое далекое, но уже забытое прошлое. Всего 13 лет назад в Москве можно было увидеть унылые дворы, заставленные машинами. Остановки были обклеены рекламой, рядом шла бойкая торговля. На пути к метро тоже были вечные ларьки, а на кассе могли ответить примерно так: "А у меня нет сдачи! Вот где ее возьму?". На этом контрасте заметно, насколько город и транспорт преобразились. В интерактивной зоне - транспортные новинки, которые можно встретить на дорогах уже сейчас. Например, патрульный электромобиль на базе "Москвича" с радарами, лидарами и камерами на крыше.

А еще здесь можно управлять всеми видами городского транспорта на специальных симуляторах - почувствовать себя машинистом, капитаном речного трамвайчика и даже водителем беспилотного трамвая. Здесь же и мега-проект - высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет две столицы. Добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за 2 часа 15 минут - на выставке уже можно проехать новым маршрутом. Пока виртуально.

С помощью искусственного интеллекта посетители выставки смогут разработать собственный дизайн станции метро и сразу побывать на ней. А еще увидеть станцию будущего - полностью цифровую. С турникетами без привычных створок.

Всего на выставке - более 20 площадок на девяти тысячах квадратных метров. Всех посетителей приглашают с детьми - для них создана отдельная большая зона.

"В прошлом году выставку посетило 250 тысяч посетителей, в этом году рассчитываем, что будет не меньше. Ждем в гости, приходите", - говорит заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Вход на выставку свободный. Познакомиться с транспортными технологиями будущего можно будет до 8 сентября. 

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
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