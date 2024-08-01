Микроавтобус сбил пенсионерку и въехал в витрину магазина

Произошло это в районе Свиблово

"За покупками на своем автомобиле". Водитель этой машины реализовал рекламный призыв слишком буквально. Ранним утром протаранил стеклянные двери супермаркета. Но это были первые и не самые удачные шутки очевидцев. На пути минивэна в этот момент оказалась женщина.

На место приехала дочь пострадавшей… и виновника ДТП. Девушка рассказала:отцу уже давно следовало перестать садиться за руль. Возраст все-таки берет свое, и реакция далеко не та. Кроме того, машина с правосторонним расположением руля. На российских дорогах управление таким автомобилем тоже требует хорошей координации.

У пострадавший - переломы ног и ребер. Ссадины и порезы от битого стекла. Но, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. В магазине же снесена стена с витринами. Из сотрудников супермаркета никто не пострадал.

Вход в магазин огородили тележками, а сам супермаркет закрыли. Вокруг много битого стекла, которое надо убрать перед тем, как впускать покупателей. Внутри работает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Водителю медицинская помощь не потребовалась. Мужчина не пострадал, но сильно переживает за супругу. Полицейские изъяли записи камер наружного видеонаблюдения, допросили виновника ДТП и очевидцев. Сколько будет стоить возмещение ущерба, теперь определит суд. Однако мужчину сейчас больше волнуют совсем другие вопросы: самочувствие супруги и сможет ли она теперь его простить.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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