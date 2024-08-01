В Очакове-Матвеевском спасли 20 кошек, которых выбросили в подвал

Владельцы одной из квартир так торопились навести у себя порядок, что просто сложили животных в мешки и убрали с глаз долой

Маленькие мордочки, еле слышный писк. Котята и взрослые кошки, в буквальном смысле слова плотно набитые в строительные мешки, жадно ловят воздух. Шерсть у всех мокрая, языки вывалены - явный признак обезвоживания и теплового шока. Выбраться не пытаются, даже лапой двинуть не могут. Сколько времени они провели в этих мешках - неизвестно.

Такую участь животным уготовили хозяева одной из квартир в Очакове-Матвеевском. Арендаторы съехали и оставили после себя мусорные горы по пояс, рой тараканов и 20 кошек.

"Такое впечатление, что они вообще там мало что ели. И консьержка сказала, когда мы приехали, что кошки ели два дня назад и они сами их кормили. Когда съехали жильцы, они не оставили ни еды, ничего", - рассказала волонтер Виктория Пашкова.

Неблагополучная квартира долгое время была кошмаром для всех соседей. Кроме тошнотворного запаха и тараканов, которые быстро распространялись, были и проблемы с канализацией - она не функционировала. Как следствие - периодическое затопление сразу двух этажей снизу.

Уставшие от антисанитарии, устроенной арендаторами, жильцы подъезда пожаловались владельцам квартиры и даже самостоятельно собрали деньги, чтобы помочь с оплатой услуг специалистов по уборке. Только те отказались работать, пока коты находились в помещении. Волонтеров, готовых забрать ушастых, вызвали, но не дождались. Владельцы квартиры хотели как можно быстрее вернуть жилью приличный вид и так торопились, что не нашли способа проще избавиться от "лишних" постояльцев.

"Когда я отправилась за переносками, мне просто в ультимативной форме было сказано, что сейчас приедет другая женщина, которая их заберет в течение часа. Если вы сейчас не успеете забрать, то кошек она заберет. А потом выяснилось, что она заплатила просто дворникам, которые посадили их в мешки и отправили в подвал", - продолжает Виктория.

Сейчас животными занимаются профессионалы. У некоторых серьезные проблемы со здоровьем, в том числе лишай. Волонтеры заботятся о котах, занимаются лечением, но и надеются, что скоро все они найдут любящую семью, в которой так нуждаются.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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