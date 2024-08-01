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Степаненко может остаться без элитного жилья в Сочи: обнаружен след Петросяна

13:24
  • четверг
  • 01 августа 2024

Юмористка - невеста с внушительным приданым

Когда 50-летняя дизайнер интерьеров Наталья Магола умирала от тяжелой болезни в феврале 2022 года, она составила завещание, в котором часть имущества оставила экс-жене Евгения Петросяна Елене Степаненко. А наследство оказалось внушительным: огромная квартира в центре Сочи, дома на Рублевке в Москве, коллекция антиквариата и несколько дорогих иномарок. А вот своим родителям и сестре Наталья Магола не оставили ни гроша. Уже год длится суд, инициированный родней дизайнера, чтобы оспорить наследство.

Сестра Натальи Лариса Магола утверждает, что родственница была не в своем уме, когда составляла завещание. Теперь стало известно, что судья назначил экспертизу. Специалисты будут исследовать документ на подлинность, проверят также, насколько добросовестно нотариус выполнил свою работу. И далее уже будет новое судебное заседание.

Лариса Магола утверждает, что Елена Степаненко не предпринимает никаких попыток примириться с родней покойной приятельницы. Зато вышел на связь бывший муж юмористки.

"Евгений Петросян звонил нам, сочувствовал. Так и сказал: "Она ведьма натуральная!" - цитирует Ларису Маголу "КП".

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