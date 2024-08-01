Эстония усилит меры проверки на границе с Россией

С 8 августа

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль в отношении граждан и грузов, пересекающих границу в сторону России.

Об этом в четверг, 1 августа, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров".

Ранее официальный Таллин обвинил российских пограничников в краже пограничных буев на разделяющей два государства Нарве. В связи с этим Эстония предложила заново изучить фарватер реки, чтобы установить новую границу.

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