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Путин отметил хорошие показатели Мордовии в производстве и сельском хозяйстве

14:03
  • четверг
  • 01 августа 2024

Президент встретился с главой республики

Социально-экономическое развитие Мордовии обсудил в четверг Владимир Путин с главой республики. Артем Здунов доложил о выполнении задачи, которую поставил президент, - навести порядок с финансовой дисциплиной.

Обсудили и проблемы, которые требуют особого внимания. Одна из них - низкая рождаемость. Глава республики доложил, что за три года значительно увеличились доходы бюджета. Выросли заработные платы в агарном и промышленном секторах, что привлекает специалистов в том числе из других субъектов. Президент также отметил хорошие показатели по развитию производства и сельского хозяйства.

Путин: Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 рост в прошлом году в стране, а у вас – 8, выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству, там даже еще лучше результат, в отличие от результатов по стране в целом. Но наверняка есть и вопросы, которые требуют особого внимания – и с вашей стороны, и со стороны правительства.

Здунов: Конечно, приоритетное направление – это поддержка СВО, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд "Защитники Отечества" работают на эту главную задачу. У нас постоянно медицинские бригады, аварийные бригады, строительные бригады находятся на территории Каланчакского района Херсонской области, мы с ними работаем.

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