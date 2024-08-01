Путин отметил хорошие показатели Мордовии в производстве и сельском хозяйстве

Социально-экономическое развитие Мордовии обсудил в четверг Владимир Путин с главой республики. Артем Здунов доложил о выполнении задачи, которую поставил президент, - навести порядок с финансовой дисциплиной.

Обсудили и проблемы, которые требуют особого внимания. Одна из них - низкая рождаемость. Глава республики доложил, что за три года значительно увеличились доходы бюджета. Выросли заработные платы в агарном и промышленном секторах, что привлекает специалистов в том числе из других субъектов. Президент также отметил хорошие показатели по развитию производства и сельского хозяйства.

Путин: Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 рост в прошлом году в стране, а у вас – 8, выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству, там даже еще лучше результат, в отличие от результатов по стране в целом. Но наверняка есть и вопросы, которые требуют особого внимания – и с вашей стороны, и со стороны правительства.

Здунов: Конечно, приоритетное направление – это поддержка СВО, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд "Защитники Отечества" работают на эту главную задачу. У нас постоянно медицинские бригады, аварийные бригады, строительные бригады находятся на территории Каланчакского района Херсонской области, мы с ними работаем.