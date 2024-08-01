В Кремле поделились отпускными планами Путина

Остаток лета он планирует работать

Российский лидер Владимир Путин этим летом пока не планирует уходить в отпуск. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график".

Песков пояснил, что публичные мероприятия у главы государства — "лишь верхушка айсберга", тогда как "основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего". Путин, как напомнил его пресс-секретарь, "это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин, как правило, обходится без полноценного отпуска и лишь "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом". Дмитрий Песков рассказал, что "таких вот прямо каникул у него (главы государства) нет".

В июле президент побывал на Валааме. Там он не только работал — в частности, встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко — но и посетил часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый, а также наслаждался красотами местной природы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram