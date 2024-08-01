ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле поделились отпускными планами Путина

13:56
  • четверг
  • 01 августа 2024

Остаток лета он планирует работать

Российский лидер Владимир Путин этим летом пока не планирует уходить в отпуск. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россиянам рассказали, когда лучше всего брать отпуск в 2025 году

По словам представителя Кремля, "в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график".

Песков пояснил, что публичные мероприятия у главы государства — "лишь верхушка айсберга", тогда как "основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего". Путин, как напомнил его пресс-секретарь, "это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин, как правило, обходится без полноценного отпуска и лишь "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом". Дмитрий Песков рассказал, что "таких вот прямо каникул у него (главы государства) нет".

В июле президент побывал на Валааме. Там он не только работал — в частности, встречался с белорусским коллегой Александром Лукашенко — но и посетил часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый, а также наслаждался красотами местной природы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.