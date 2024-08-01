Венгрия заявила о завершении своей "миссии мира" по Украине

Она вызвала негодование властей ЕС

Власти Венгрии заверили государства — члены Евросоюза, что считают свою миротворческую миссию по Украине завершенной. Об этом в четверг, 1 августа, пишет El Pais.

Как отмечает испанское издание, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства Евросоюза ноту, в которой говорится об окончании "миссии мира" по Украине, с которой глава кабмина Венгрии Виктор Орбан ездил в Киев, Москву и Пекин.

Однако Брюссель по-прежнему недоволен Венгрией, утверждает газета, поскольку Орбан может возобновить пресловутую мирную миссию, когда ему вздумается.

Ранее Орбан заявил, что о своих дальнейших действиях в рамках мирной инициативы будет сообщать постфактум. Политик подчеркнул, что решил больше не анонсировать заранее дальнейшие действия в рамках своей "миссии мира", чтобы ему не смогли поставить палки в колеса.

В Кремле в целом позитивно приняли мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

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