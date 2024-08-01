Стало известно о появлении Кейт Миддлтон на Олимпиаде в Париже

В Сети бурно обсуждают эту новость

26 июля в столице Франции стартовали Летние Олимпийские игры. Поддержать своих атлетов в Париж прибыло немало королевских семей. Например, отметились на трибунах венценосные испанцы, а еще в Сети можно посмотреть фотографии британской принцессы Анны на ипподроме. А теперь появилась информация, что Олимпиаду может посетить и Кейт Миддлтон. Сообщается, что она появится на трибунах Игр с супругом, принцем Уильямом, уже в ближайшие дни, передает телеграм-канал "Бабкин престол 2.0".

В Сети бурно отреагировали на эту новость. Многие, правда, не верят в эту информацию. Дело в том, что Кейт Миддлтон проходит лечение от онкологического заболевания, которое, как говорят, дается ей тяжело. Из-за смертельно опасного недуга она пропустила немало куда более серьезных, чем Игры, мероприятий, поэтому шанс увидеть ее в Париже крайне мал, рассуждают интернет-пользователи.

Напомним, о раке Кейт Миддлтон объявила в марте после недель шумихи в Сети. Исчезновение принцессы Уэльской, которая не появлялась на людях с конца 2023 года, обрастало такими чудовищными слухами, что она была вынуждена выступить с объяснениями. Тогда-то весь мир и узнал о ее борьбе с онкологией.

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