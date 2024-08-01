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МВД проверит сообщения о лжегазовщиках в Нижнем Тагиле

14:55
  • четверг
  • 01 августа 2024

Они якобы появились у рухнувшего дома за минуты до ЧП

Правоохранительные органы приняли в работу сообщения жильцов дома в Нижнем Тагиле, который в четверг, 1 августа, частично обрушился после взрыва бытового газа, о странных людях в форме сотрудников службы газа. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Свердловского главка Министерства внутренних дел России Валерий Горелых.

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Как рассказал Горелых RT, полиция проверит информацию о людях в форме газовой службы, которые появились возле нижнетагильской пятиэтажки незадолго до взрыва газа.

Местная жительница заявила, что буквально за несколько минут до взрыва из соседнего здания вышли люди в форме газовщиков — они якобы проверяли в доме газовое оборудование и "стукнули по трубе", после чего "их выгнали".

В пресс-службе АО "ГАЗЭКС", которую цитирует ТАСС, подчеркнули, что сотрудники газовой компании не вели работы в обрушившемся доме Нижнего Тагила в день трагедии, никаких проверок не планировалось и людей туда не отправляли.

Между тем поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. К ним привлечены более 220 человек и 55 единиц техники. Прибыли к рухнувшему дому и кинологи с собаками. В Нижний Тагил вылетел Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций с оперативной группой.

Пока официально подтверждена информация о восьми пострадавших. Заместитель руководителя регионального управления Следкома Алексей Невгад отметил, что его ведомство пока не подтверждает сведения о погибшем: "Пока без смертельных случаев".

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