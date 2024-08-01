США усилили военное присутствие в Персидском заливе и Средиземноморье

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась

США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море.

Вашингтон не стал дополнительно объявлять развертывании вооруженных сил, пишет газета The Washington Post.

Решение Пентагона принято на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану, а также на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского шиитского движения "Хезболла" Фуада Шукра.

В среду в Персидском заливе находились американский авианосец Theodore Roosevelt и шесть эсминцев, напоминает издание.

Ранее издание FT написало, что американские и европейские дипломаты провели срочные переговоры по недопущению полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Обсуждения были сосредоточены на том, чтобы убедить Иран не реагировать на убийство Хании либо "ограничиться символическими действиями".

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