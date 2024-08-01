Галкин* одобрил связь Пугачевой с другим мужчиной

В Сети появилось фото Примадонны с молодым спутником

На днях Алла Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой прибыла в Юрмалу. Обычно тут она проводит летние месяцы. Теплый комфортный климат как нельзя лучше подходит Примадонне, у которой целый букет болезней. Плюс сейчас в Юрмале проходит музыкальный фестиваль ее приятельницы, певицы Лаймы Вайкуле.

На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей, в частности, актриса Чулпан Хаматова, певец, музыкант Андрей Макаревич*, актер Данила Козловский. Однако именно появление в зале Аллы Пугачевой неизменно вызывало овации у зрителей. При этом Примадонна даже не планировала выходить на сцену. За нее развлекал публику супруг Максим Галкин*.

Впрочем, от общения с людьми певица не пряталась. Так, в Сети появилась фотография, на которой Алла Борисовна запечатлена с молодым артистом Андреем Данилко, более известным под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Очевидно, актер тоже прибыл в Юрмалу на фестиваль. Снимок с Примадонной Данилко опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Интересно, что лайкнул фото Максим Галкин*.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

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