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В Москве началась акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"

15:20
  • четверг
  • 01 августа 2024

Она продлится до 30 сентября

В Москве началась акция "Соберем ребенка в школу", она поможет детям из новых регионов подготовиться к новому учебному году.

Принять участие в акции могут организации и жители столицы до 30 сентября. Для этого нужно собрать необходимые для учебы принадлежности и отнести их в один из 20 пунктов приема гуманитарной помощи "Москва помогает". Все они открыты ежедневно с 10:00 до 19:00.

"В августе родители начинают готовить своих детей к школе и заодно покупают подарки к 1 сентября ребятам из новых регионов", - сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Что можно передать в штабы: канцелярские принадлежности, рюкзаки, пеналы, предметы для творчества, музыкальные инструменты, школьная и спортивная форма, повседневная и спортивная обувь. Узнать о том, что можно принести и в чем есть особая необходимость можно по телефону горячей линии: +7 499 170-02-25.

В прошлом году Москва отправила в новые регионы почти 1,9 тонны канцелярских принадлежностей. Общий вес гуманитарного груза превысил 6,2 тонны.

Узнать больше о сборе гуманитарной помощи и работе штабов "Москва помогает" можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

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Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
Акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
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