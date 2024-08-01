Bloomberg объявил об отправке Гершковича и Уилана в США

По неподтвержденным данным, Россия обменяла американцев

Россия уже обменяла журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденных российскими судами за шпионаж. Такое утверждение в четверг, 1 августа, публикует Bloomberg.

По информации агентства, которая пока не имеет официального подтверждения, американцы уже направляются за пределы Российской Федерации в рамках обмена заключенными с участием нескольких стран.

Адвокат Эвана Гершковича заявила РИА Новости, что не может пока давать никаких комментариев по поводу его предполагаемого обмена.

Информация о якобы готовящемся четырехстороннем обмене заключенными появилась в средствах массовой информации вечером 31 июля. Журналисты приводили в качестве доводов сведения о перемещениях самолетов, прежде использовавшихся при таких операциях. Также утверждалось, что из мест отбывания наказания неведом куда исчезли некоторые заключенные, которых считали претендентами на обмен.

Однако ни одна из стран, которым СМИ приписывали намерение участвовать в обмене, не подтверждала публикации. В Кремле отказались давать комментарии, подтвердив собственную позицию о нежелании преждевременно распространяться на столь чувствительную тему.

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