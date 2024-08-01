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Детали развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

15:18
  • четверг
  • 01 августа 2024

Пара выступит с общим заявлением

В последнее время ходят упорные слухи о расставании одной из самых ярких, красивых и знаменитых пар - певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. А теперь и вовсе стало известно, что супруги решили развестись. Появилась информация, что на днях пара выступит с совместным заявлением. Кроме того, Дженнифер и Бен якобы уже подготовили документы для оформления развода.

"Они опубликуют совместное заявление, в котором будет сказано, как сильно они любят друг друга и как они боролись за то, чтобы это сработало, но у них не получилось", - рассказали в близком окружении Лопес и Аффлека газете Daily Mail.

Получается, и двух лет не продержался брак артистов. Напомним, что они оформили отношения 22 июля 2022 года после 20 лет разлуки. Дело в том, что это вторая попытка Дженнифер и Бена устроить личную жизнь вместе.

Лопес и Аффлек познакомились в 2002 году на съемках романтической комедии "Джильи". Вскоре они обручились. Но затем что-то пошло не так. Сначала свадьбу отложили. Затем пара объявила, что берет тайм-аут в отношениях. В январе 2004-го стало понятно, что никакой свадьбы и вовсе не будет, потому что в том же году Дженнифер Лопес вышла замуж за другого - своего давнего друга Марка Энтони и родила двоих детей. Однако и эти отношения долго не продержались.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
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