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Первый в мире закон об искусственном интеллекте вступил в силу в ЕС

15:34
  • четверг
  • 01 августа 2024

Разработчикам предъявляются четкие требования по использованию этих технологий

Первый в мире закон об искусственном интеллекте вступил в силу в Евросоюзе. Документ был одобрен Европарламентом в марте. Закон предъявляет разработчикам и специалистам четкие требования по использованию этих технологий, утверждают в Еврокомиссии, на сайте которой опубликована информация.

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В соответствии с законом, предполагается создание структуры управления рисками, связанными с ИИ. Предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие неприемлемые риски для безопасности людей – в том числе классификацию людей по социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.

Ограничивается использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Также закон ограничивает сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения, передает РИА Новости.

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