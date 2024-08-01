Руководитель "Военторга" не признал вину в хищениях

Расследуется уголовное дело

Руководитель "Военторга" Владимир Павлов заявил в суде, который рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения, что не признает вину по уголовному делу о хищениях.

Судебное заседание проводится в четверг, 1 августа в Мещанском суде Москвы. Министерство внутренних дел ходатайствовало об отправке Павлова в следственный изолятор. Также следствие просит арестовать еще одного фигуранта уголовного дела — Тимура Исакова.

Павлов утверждает, что невиновен, и просит на время расследования не арестовывать его, а избрать более мягкую меру пресечения, сообщает ТАСС.

Следователи полагают, что в 2019 году руководитель АО "Военторг" и его сотрудники заключили государственные контракты на поставку армейских несессеров на сумму около 625 миллионов рублей. Наборы были реализованы по завышенной цене более чем на 400 миллионов рублей.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин отмечал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram