Суд арестовал главу "Военторга"

Павлов просился под домашний арест

Мещанский суд Москвы санкционировал помещение в следственный изолятор руководителя "Военторга" Владимира Павлова, которому вменяется хищение при госзакупках для нужд армии.

Обвиняемый просил избрать для него иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Павлов в качестве доводов за домашний арест рассказывал о своей безупречной репутации, наградах и положительной характеристике, а также заявил, что у него четверо совершеннолетних детей и пятеро внуков.

Однако рассматривающая материалы дела судья Елена Каракешишева сочла необходимым удовлетворить ходатайство следователей и заключить Павлова под стражу, сообщает РИА Новости.

В ходе заседания выяснилось, что 31 июля была признана потерпевшим по делу Российская Федерация. Государству был причинен ущерб, когда "Военторг" поставил Министерству обороны по государственным контрактам несессеры на 625 миллионов рублей. Оказалось, что реальная сумма завышена более чем на 400 миллионов.

Ранее под следствие угодил заместитель министра обороны Тимур Иванов, который после возбуждения уголовного дела лишился должности. Его обвиняют в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей, хотя сам Иванов заявляет, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.

Комментируя это и другие задержания в Минобороны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

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