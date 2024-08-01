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ФСБ задержала чиновника в Севастополе за продажу закрытой информации

15:58
  • четверг
  • 01 августа 2024

Сотрудник администрации торговал схемами земельных участков

Преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. По подозрению в продаже закрытой информации задержан чиновник городской администрации.

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По данным следствия, сотрудник департамента имущественных и земельных отношений правительства Севастополя, отвечающий за информационную безопасность, несанкционированно проникал в закрытую часть Государственной информационной системы. Чиновник находил и составлял схемы расположения земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан – таких, как "ветераны боевых действий" и "дети войны".

Как сообщили в ФСБ, сотрудник пересылал информацию заинтересованным лицам за денежное вознаграждение. При обыске у чиновника изъяли более миллиона рублей, а также доверенности, по которым он мог якобы представлять интересы льготных категорий граждан. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, передает "Интерфакс".

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