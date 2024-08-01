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Уехавший Дмитрий Губерниев: "Это пердуха какая-то"

15:51
  • четверг
  • 01 августа 2024

Откровенное интервью прославленного комментатора

На протяжении трех лет Дмитрий Губерниев ведет спортивно-развлекательное реалити-шоу на канале ТНТ "Вызов". Недавно в Вологде начались съемки нового сезона проекта. Первые дни погода совсем не радовала: было дождливо и прохладно. Однако это совершенно не испугало Дмитрия Губерниева, который привык закаливаться. Причем делает он это каждый день.

"Нельзя закаливаться через день. Это пердуха какая-то будет. Через "Е". Потому что есть "Пир духа", с пробелом через "и", а есть "пердуха" без пробела. Так и живем", - объявил Губерниев со свойственным ему юмором.

А еще комментатор старается каждый день гулять с палками. По его мнению, такие тренировки положительно влияют на организм и даже продлевают ему жизнь. Прогуливаясь, Дмитрий Губерниев развлекается тем, что слушает лекции.

"Я сегодня с палками ходил с утра, час с лишним. Сделал 180 приседаний, потом погулял еще час. У меня за день 17 720 шагов, 14 километров. В прошлогоднем докладе ВОЗ, который переведен на русский язык, говорится, что каждые три тысячи шагов понижают смертность от всего на 30%. То есть, если девять тысяч прошел, значит, ты не умрешь. Так сказал мне кто-то. Как угодно можно идти, главное идти", - сообщил комментатор в беседе с "КП".

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