CNN: Обмен заключенных между Россией и США происходит в эти минуты

В списке 24 человека

Началась процедура обмена заключенными с участием США, Германии, России и других стран.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщил телеканал CNN. Американский самолет уже прибыл в Анкару, посадка российского борта ожидается через 30 минут. Всего в списке фигурируют 24 человека, в том числе восемь россиян.

Ранее источники анонсировали масштабный обмен заключенными между Россией и США. В обмене могут участвовать осужденные в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также осужденная в США российская пара Артем и Анна Дульцовы. В Кремле не стали давать каких-либо комментариев на этот счет.

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