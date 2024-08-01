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Певица Кети Топурия родила третьего ребенка

16:02
  • четверг
  • 01 августа 2024

Артистка поделилась радостной новостью

Популярная певица, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия в третий раз стала матерью. Радостной новостью популярная исполнительница поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала фотографию, на которой крупным планом запечатлены розовые пяточки новорожденной крохи. При этом Кети не стала сильно распространяться, отметив лишь, что ребенок появился на свет накануне, 31 июля, это девочка, ее назвали Николь.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Одной из первых среди них оказалась коллега Топурии, певица Полина Гагарина.

"Кэти, поздравляю вашу чудесную семью", - написала она.

Напомним, что Кети Топурия старательно прятала третью беременность до тех пор, пока живот не стал таких размеров, что скрывать его было уже просто невозможно. Для певицы это третий ребенок. От второго мужа Льва Деньгова артистка воспитывает сына Адама, и вот теперь у них общая дочь Николь. А от предыдущего брака с бизнесменом Львом Гейхманом у Кети есть дочь Оливия.

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