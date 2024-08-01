Масштабный обмен заключенными: все подробности

Всего обменяли 26 человек

О готовящемся обмене мировая пресса сегодня писала целый день, собирая информацию от своих источников по крупицам. Журналисты следили за самолетами, которые слетались в турецкую Анкару. Все понимали, стороны обменяются заключенными прямо на территории аэропорта, однако официальные представители России и США упорно хранили молчание. Очевидно, сделка могла сорваться в любую секунду. И лишь когда борт из Турции летел обратно в Москву, информацию официально подтвердили. По заявлению ФСБ, домой вернулись 10 россиян.

Эту сделку называют самой масштабной со времен холодной войны. Всего обменяли 26 человек. Они содержались в тюрьмах семи государств: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии - об этом сообщила турецкая разведка, которая стала посредником в проведении обмена. Впрочем, главные переговорщики – это, конечно, Москва и Вашингтон. В Белом доме Байден назвал сегодняшний день очень хорошим. Он даже выступил со специальным обращением, не дожидаясь прилёта выпущенных из тюрьмы американских граждан. Их семьи присутствовали на мероприятии.

Россия освободила бывшего морпеха Пола Уилана. Он гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании. В 2020-м его приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Кроме того, освобожден журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Гершкович был обвинен в шпионаже. Весной 23-го года он приехал в Екатеринбург, где собирал информацию про военные предприятия Урала. За что и был арестован ФСБ. Обмен американского разведчика дипломаты ранее допускали. Вопрос был - на кого. Во время интервью Владимира Путина американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону эта тема поднималась.

Путин не назвал фамилии, но, очевидно, что речь идет о россиянине Вадиме Красикове, который был осуждён в Германии за убийство полевого командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили. Он причастен к взрывам в московском метро, а на Кавказе от рук Хангошвили погибло 98 человек. При этом террорист получил в европейской стране политическое убежище и спокойно жил там. Берлин отклонял российские запросы об экстрадиции преступника.

В 2019 году Хангошвили был застрелен в паре сотен метров от Бундестага. Смелая акция вызвала скандал в немецких спецслужбах и политических кругах. "Стрелок из Тиргартена" - так местные СМИ называли убийцу - сделал всё практически безупречно, но в итоге был задержан, а во время следствия не проронил ни слова. Никто даже не знал его настоящего имени. Теперь известно, что мужчину зовут Вадим Красиков. И он, по данным западных СМИ, есть в списке на обмен.

Немецкие СМИ пишут, что далеко не все в Германии довольны тем, что Россия вызволила своего гражданина. Однако наши добились своего. Кроме того, из тюрьмы вызволили Артёма и Анну Дульцевых. Ранее в Словении их приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы по делу о шпионаже. И, судя по всему, двое несовершеннолетних в списках на обмен - дети Дульцевых, пока их родители сидели в тюрьме, они жили у приемной семьи.

Так же на свободу вышли люди, которые отбывали сроки за шпионаж или обход санкций - Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощёнок. Россия со своей стороны передала 16 человек. Подробности есть на сайте Белого дома.

И эта часть сделки так же обращает на себя внимание. Российские граждане, среди которых, например, иноагент Илья Яшин (признан в России иноагентом), который получил 8,5 лет тюрьмы, были отправлены за границу. Всех осуждённых в России президент Владимир Путин помиловал, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. И если с иностранными гражданами - всё ясно. Большая часть людей из списка - россияне или люди с двойным гражданством - но сейчас все они воспользовались возможностью уехать за границу.

"У нас по Конституции без желания гражданина России никто не может быть выдан другому государству. Это прямо запрещено. Поэтому это их желание. С ними это полностью согласовано. Это обоюдное желание. И иностранного государства - принять этого гражданина России. И нашего гражданина - уехать в это иностранное государство. Наводит на мысли, что здесь люди занимались не только чисто гуманитарной оппозицией", - отметил Иван Соловьев.

Среди немецких граждан, которых вернули в Германию, есть Патрик Шобель. Он осужден в России за хранение наркотиков. Кроме того, в обнародованных на обмен списках фигурирует имя Рико Кригера. Он пытался стать наемником на Украине, но в итоге был завербован СБУ и отправлен в Белоруссию. Там Кригер выполнял задачи куратора, сначала фотографировал железнодорожные станции. А затем получил новое указание. Нужно было оставить у платформы рюкзак со взрывчаткой.

После взрыва Кригер писал в мессенджере, что "доставил бомбическое настроение КГБ". Однако подрывника задержали и приговорили за терроризм к высшей мере наказания. В Белоруссии смертная казнь не отменена. Так что решение об обмене и помилование президентом Александром Лукашенко в буквальном смысле спасло Кригеру жизнь.

На этом фоне обращает на себя внимание, как вели себя осуждённые россияне - им грозили серьезные сроки заключения, в том числе и пожизненные. Но никого из них не сломили, никто не признал свою вину. И в целом ряде случаев обвинение так и не смогло ничего доказать.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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