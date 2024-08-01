Белый дом и ЦРУ США вели переговоры по обмену заключенными с Москвой

Детали сделки тщательно скрывались

Переговоры в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом со стороны США вели представители Белого дома, госдепартамента и ЦРУ высокого ранга. При этом детали сделки до последнего момента тщательно скрывались, передает телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.

По данным телекомпании, в списках на обмен фигурируют 24 человека, в том числе восемь россиян. Предполагают, что в списках осужденные в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также осужденная в США российская пара Артем и Анна Дульцовы.

Телекомпания CNN, в свою очередь, сообщает, что масштабный обмен заключенными между Россией, США и некоторыми другими странами происходит прямо сейчас. В Кремле эту информацию пока никак не комментируют.

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