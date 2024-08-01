В России пройдет конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Заявки принимают до 20 октября
До 20 октября 2024 года "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане России, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации. Подать заявку можно на платформе сбора заявок конкурсы.рф.
Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.
Подробная информация мероприятии размещена на сайте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram