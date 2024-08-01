ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обмен заключенными между Россией и США координирует управление разведки Турции

16:41
  • четверг
  • 01 августа 2024

По данным турецких СМИ, освободят Гершковича и нескольких россиян

Управление национальной разведки Турции координирует обмен заключенными между Россией и США, который проходит в Анкаре. По данным турецкого агентства IHA, в рамках масштабного соглашения между Москвой и Вашингтоном будут отпущены на свободу корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович и несколько россиян.

Белый дом и ЦРУ США вели переговоры по обмену заключенными с Москвой
CNN: Обмен заключенных между Россией и США происходит в эти минуты

Как сообщила ранее телекомпания CBS, переговоры в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом со стороны США вели представители Белого дома, госдепартамента и ЦРУ высокого ранга. При этом детали сделки до последнего момента тщательно скрывались.

Журналисты предполагали, что в списках на обмен фигурируют 24 человека, в том числе восемь россиян. В частности, осужденные в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также осужденная в США российская пара Артем и Анна Дульцовы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.