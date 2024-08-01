Обмен заключенными между Россией и США координирует управление разведки Турции

По данным турецких СМИ, освободят Гершковича и нескольких россиян

Управление национальной разведки Турции координирует обмен заключенными между Россией и США, который проходит в Анкаре. По данным турецкого агентства IHA, в рамках масштабного соглашения между Москвой и Вашингтоном будут отпущены на свободу корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович и несколько россиян.

Как сообщила ранее телекомпания CBS, переговоры в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом со стороны США вели представители Белого дома, госдепартамента и ЦРУ высокого ранга. При этом детали сделки до последнего момента тщательно скрывались.

Журналисты предполагали, что в списках на обмен фигурируют 24 человека, в том числе восемь россиян. В частности, осужденные в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также осужденная в США российская пара Артем и Анна Дульцовы.

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