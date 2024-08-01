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В аэропорту Анкары состоялся обмен пленными между Россией и США

16:47
  • четверг
  • 01 августа 2024

В списке на обмен фигурируют 26 человек

В аэропорту Анкары прошел масштабный обмен пленными между Россией и США. Кадры обмена в прямом эфире показал турецкий телеканал NTV. По его данным, в списке на обмен - 26 имен. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Ранее ТАСС сообщил, что самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары.

Как ранее сообщали СМИ, всего в списке на обмен фигурируют 24 человека, из них восемь – граждане России. При этом, по некоторым данным, в обмене могут участвовать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Между тем СМИ публикуют списки участников обмена. Подробности – в Телеграм-канале "ТВ Центра".

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