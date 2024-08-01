Восемь человек ранены в результате обрушения банного комплекса во Владивостоке

Трое – в тяжелом состоянии
Трое посетителей банного комплекса во Владивостоке в тяжелом состоянии после обрушения потолка в помещении. Всего госпитализированы восемь человек.
ЧП произошло в банном комплексе "Акватория". Как сообщили очевидцы в соцсетях, крыша внезапно рухнула прямо на головы посетителей.
В больницы города попали восемь человек. Трое пострадавших в результате обрушения – в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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