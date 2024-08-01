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Восемь человек ранены в результате обрушения банного комплекса во Владивостоке

17:08
  • четверг
  • 01 августа 2024

Трое – в тяжелом состоянии

Трое посетителей банного комплекса во Владивостоке в тяжелом состоянии после обрушения потолка в помещении. Всего госпитализированы восемь человек.

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ЧП произошло в банном комплексе "Акватория". Как сообщили очевидцы в соцсетях, крыша внезапно рухнула прямо на головы посетителей.

В больницы города попали восемь человек. Трое пострадавших в результате обрушения – в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

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Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
Обрушение банного комплекса во Владивостоке
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