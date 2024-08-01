В Турции раскрыли детали обмена заключенными

Кремль пока на эту тему говорить оказывается

В операции по обмену 26-ти заключенных были задействованы 7 стран. Детали сделки раскрыли в Управлении национальной разведки Турции, которое координировало процесс.

В заявлении разведки, которое цитирует государственный турецкий телеканал TRT Haber, сказано о крупнейшей за последние годы операции по обмену заключенных. По данным Анкары, 26 человек содержались в тюрьмах США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.

В турецком ведомстве уточнили, что десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. В числе участников обмена – осужденные в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

В Кремле информацию не подтвердили, но и не опровергли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока в администрации на эту тему не говорят.

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