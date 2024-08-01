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Песков рассказал об уникальных качествах Путина

18:15
  • четверг
  • 01 августа 2024

Работоспособность не падает в любое время суток

Владимир Путин в прекрасной физической форме. У президента России – уникальный мозг, производительность которого высока, независимо от времени суток, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, Путин, как верховный главнокомандующий, ежедневно проводит исчерпывающие встречи с военными. Представитель Кремля подчеркнул, что эта многочасовая работа идет не на камеру, рядовой зритель ее не видит.

Как рассказал пресс-секретарь, президент России часто звонит командирам и рядовым военным. Песков подчеркнул, что это постоянная практика. И Путин делает это не для картинки, каждый разговор имеет сугубо прикладной характер, рассказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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