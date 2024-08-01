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Песков рассказал о службе сына в зоне СВО

18:45
  • четверг
  • 01 августа 2024

За полгода – ни одной царапины

Сын Дмитрия Пескова Николай сам принял решение пойти служить в зону спецоперации. Как рассказал пресс-секретарь президента России, Песков-младший заключил контракт на 6 месяцев и честно его отработал.

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Представитель Кремля уточнил, что Николай отслужил без одной недели полгода. За время службы он потерял нескольких своих друзей, сам прошел через многое и с ним случались чудеса. За 6 месяцев Песков-младший не получил ни царапины.

Как рассказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда", его сын хранит фронтовое братство с сослуживцами. Ребята ездят к родителям погибших товарищей, собираются вместе. По словам Пескова, для Николая и его боевых товарищей это на всю жизнь будет особым предметом гордости и единения.

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