Матвиенко подвела итоги весенней парламентской сессии

Она была насыщенной

Весенняя парламентская сессия стала насыщенной, результативной и успешной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя на пресс-конференции итоги работы законодателей.

По ее словам, основные ориентиры работы парламентариев - поручения президента, данные в Послании Федеральному Собранию и указы о национальных целях развития. Законодательная деятельность верхней палаты парламента, в первую очередь, касалась вопросов укрепления обороноспособности, донастройки налоговой системы, социальной защиты участников специальной военной операции, поддержки семей с детьми.

"Это один из главных государственных приоритетов. Конечно же, в рамках "Года семьи" было принято очень много реальных решений по поддержке семей с детьми. Не только нашли деньги на все положения послания президента, а мы уже приняли законы, и они уже работают. Но мы не будем останавливаться, мы продолжаем эту работу естественно", - сообщила Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram