Президент США пообещал продолжить работу по освобождению "несправедливо заключенных"

Джо Байден подтвердил освобождение Гершковича и Уилана. Трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, "которые были несправедливо заключены в тюрьму в России", наконец-то возвращаются домой, говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что речь идет о морском пехотинце США Поле Уилане, журналисте Эване Гершковиче, а также Алсу Курмашевой (осужденной в России за фейки) и признанном иноагентом Владимире Кара-Мурзе*.

Байден назвал сделку по обмену "подвигом дипломатии". По данным Белого дома, в общей сложности освобождены 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России – которые, по словам Байдена, были "политическими заключенными" и пережили "невообразимые страдания".

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*Лицо, исполняющее функции иностранного агента

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