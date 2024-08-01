Мишустин рассказал о развитии российской авиации

Открываются новые маршруты и обновляются инфраструктура

Российская авиация развивается, несмотря на беспрецедентное давление. Открываются новые маршруты, в том числе прямые, обновляются инфраструктура и система управления. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Он провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

Сейчас ведомство осуществляется сообщение с 36 иностранными государствами, отечественные авиакомпании летают в 25 стран. За полгода Росавиация перевезла более 51 миллиона пассажиров. Кресельная загрузка растёт и составляет порядка 90 процентов. В приоритете – программы, связанные с доступностью магистральных перевозок, развитием маршрутов в обход Москвы, а также социальные рейсы на Дальний Восток.

Ещё одна важная задача - в ближайшие 6 лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" 75 аэропортов гражданской авиации комплексно реконструировать. Там отремонтируют полосы, обновят светосигнальное оборудование, которое позволит судам приземляться в сложных метеоусловиях. Здания аэровокзалов станут комфортными и современными. Это позволит повысит безопасность полётов и качество обслуживания пассажиров. Причём, многие проекты будут реализованы с привлечением средств инвесторов.

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