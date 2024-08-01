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ПВО пресекла две атаки украинских дронов на Белгородскую область

19:29
  • четверг
  • 01 августа 2024

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в регионе

Очередные попытки киевского режима устроить террористическую атаку на российский регион пресекли силы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны, около 18:20 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью
Пленный рассказал об обещании командования ВСУ пойти на Белгород

Ранее, около 15:00 мск, ПВО также засекли над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Украинский дрон был уничтожен.

Атаки беспилотников на Белгородскую область начались еще утром, под ударом оказались три населенных пункта. В селе Устинка дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом — выбиты окна, повреждены кровля, забор и находящийся во дворе автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Взрывы прогремели также в селе Вознесеновка и в Шебекино. Пострадавших нет.

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