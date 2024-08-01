ПВО пресекла две атаки украинских дронов на Белгородскую область

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в регионе

Очередные попытки киевского режима устроить террористическую атаку на российский регион пресекли силы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны, около 18:20 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее, около 15:00 мск, ПВО также засекли над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Украинский дрон был уничтожен.

Атаки беспилотников на Белгородскую область начались еще утром, под ударом оказались три населенных пункта. В селе Устинка дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом — выбиты окна, повреждены кровля, забор и находящийся во дворе автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Взрывы прогремели также в селе Вознесеновка и в Шебекино. Пострадавших нет.

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