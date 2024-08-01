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Медведев отреагировал на обмен заключенными

19:47
  • четверг
  • 01 августа 2024

Зампред Совбеза пожелал предателям сгнить в застенке

Дмитрий Медведев посоветовал предателям Родины лихорадочно подбирать новые имена и маскироваться под программой защиты свидетелей на Западе. Зампредседателя Совбеза России отреагировал на новость об обмене заключенными между Россией и США.

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Медведев отметил в Telegram: ему хочется, чтобы предатели России "сгнили в застенке или сдохли в тюрьме" - как это нередко и случалось. В то же время зампред Совбеза признал: полезнее вытащить своих, работавших на страну.

1 августа стало известно о крупнейшей за последние годы операции по обмену заключенными. По данным посредника - Анкары, 26 человек содержались в тюрьмах США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Десять обменянных отправились в Россию, 13 — в Германию и трое (в том числе журналист Гершкович и морпех Уилан) — в США.

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