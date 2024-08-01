ФСБ: На Родину возвращены восемь россиян

Россия удовлетворена состоявшимся обменом

В результате обмена в Анкаре на Родину были возвращены восемь российских граждан, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Об этом сообщили в четверг в ЦОС ФСБ России.

"Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Как рассказал источник в одном из компетентных российских ведомств, Москва полностью удовлетворена состоявшимся обменом. Отмечается, что при обмене все стороны полностью выдержали договоренности. Вернувшиеся на Родину россияне пройдут полное медобследование.

Ранее в Вашингтоне назвали сделку по обмену "подвигом дипломатии". По данным Белого дома, в общей сложности освобождены 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России.

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