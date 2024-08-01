Путин подписал указы о помиловании обменянных заключенных

Решение было принято для возвращения граждан России

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 граждан, осужденных в нашей стране. Это заключенные, которых 1 августа обменяли на россиян.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президентом помилованы, в частности, американский морпех Пол Уилан и журналист из США Эван Гершкович. Также в списке Кевин Лик*, Демури Воронин*, Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева*, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров* и еще несколько фамилий граждан, признанных иноагентами и внесенных в списки экстремистов.

Подчеркивается, что решение было принято президентом России, чтобы вернуть на родину задержанных на территории иностранных государств граждан России. Также Москва выразила благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли - помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Кригера. Признательность выразили и руководству всех стран, помогавших с подготовкой обмена.

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*Физлицо, исполняющее функции иностранного агента

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