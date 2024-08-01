ФСБ опубликовала видео посадки в самолет помилованных Путиным граждан

1 августа президент подписал указы о помиловании 13 граждан

ФСБ России в четверг обнародовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом Владимиром Путиным и обменяны на Запад.

Ранее в четверг в ЦОС ФСБ сообщили, что на Родину были возвращены восемь россиян, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 граждан, осужденных в нашей стране - это заключенные, которых в четверг обменяли на россиян. Признательность выразили руководству всех стран, помогавших с подготовкой обмена.

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