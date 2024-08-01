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"Ростех" превратил самолет А-50У в кита

20:45
  • четверг
  • 01 августа 2024

Кит - ДРЛО подводного мира

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У превратился в кита. Образ показала в Telegram госкорпорация "Ростех" в рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха.

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В госкорпорации напомнили, что киты общаются на расстоянии сотен километров. Их "песни" служат для передачи различной информации – от местонахождения пищи, до сигналов об опасности, это ДРЛО подводного мира.

Точно так же А-50У способен обнаруживать разнообразные летательные аппараты на больших расстояниях. Одновременно ДРЛО способен сопровождать большое количество целей и наводимых на них истребителей.

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