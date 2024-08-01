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Названы имена возвращенных на родину в рамках обмена россиян

21:01
  • четверг
  • 01 августа 2024

России переданы восемь граждан страны

Стали известны имена россиян, возвращенных на родину в рамках обмена с США. Граждан России, которые находились в заключении в странах НАТО, назвал агентству РИА Новости источник в одном из компетентных ведомств.

Путин подписал указы о помиловании обменянных заключенных
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Ранее стало известно об обмене заключенными, в рамках которого России передали восемь граждан страны. Это супруги Дульцевы – Артем и Анна, а также Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Павел Рубцов. Также освобождены двое несовершеннолетних детей.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, заключенных в России. В их числе - американский морпех Пол Уилан и журналист из США Эван Гершкович. Подчеркивалось, что решение принято для того, чтобы на родину могли вернуться россияне.

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